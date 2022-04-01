NEVÜ'lü Öğrencileri NEVPA Gıda ve OMS Makina'ya teknik gezi düzenledi

sınıf öğrencilerine yönelik Marka Yönetimi dersi çerçevesinde Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünsalan eşliğinde üniversite-sektör buluşmaları çerçevesinde NESİAD Üyesi Nevşehir'in önde gelen markalarından olan NEVPA Gıda Sanayi Limitet Şirketi ve OMS Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'ne teknik gezi düzenlendi.

Gerçekleşen teknik gezide NEVPA Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Yasin İnce ve OMS Makina Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahraman tarafından faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İşletme bölümü mezunlarının istihdam alanları ve gelecek planlamaları ile ilgili de bilgilendirmeler yapan ve önerilerde bulunan Yasin İnce ve Mehmet Kahraman; deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Aynı zamanda NESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mehmet Kahraman, NESİAD'ın öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve üniversite-sektör işbirliğinin güçlenmesinde teknik gezilere destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin mesleki gelişimleri için teknik gezilerin önemini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünsalan, teknik geziye verdikleri destekten ve misafirperverliklerinden dolayı Yasin Bey'e ve Mehmet Bey'e teşekkürlerini sundu.