NEVÜ'lü Uluslararası öğrenciler, gönül sofrasında buluştu

Dr. Semih Aktekin, NEVÜ'de eğitim gören dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası öğrencilerle gönül sofrasında buluştu.

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Programa; Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman ve yönetim kurulu üyeleri, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Ramazan Şimşek, NEVÜ'de eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen uluslararası öğrencilerle aynı gönül sofrasında iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün belirlediği 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasında ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, yine YÖK'ün ve üniversitemizin belirlediği uluslararasılaşma hedefleri istikametinde tüm öğrencilerimizle birlikte siz değerli öğrencilerimizin eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Ayrıca sizlerin sosyo-kültürel olarak gelişimlerinize katkıda bulunacak her türlü faaliyetleri de önemsiyoruz. Bunun için de biz üniversite olarak devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her daim sizlerin yanındayız. Şu anda üniversitemizde Suriye, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Somali, Mısır, Hollanda, Filistin, Pakistan, Cezayir, Etiyopya ve Bangladeş gibi 52 farklı dünya coğrafyasından toplam 648 uluslararası öğrencimiz öğrenim görmekte. Diğer taraftan bu uluslararası öğrencilerimiz üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER)'de Türkçe öğrenirken, bir taraftan ise lisans ve ön lisans programlarında yükseköğrenimlerini sürdürüyorlar.

Bu vesileyle bugün bizleri bu gönül sofrasında bir araya getiren başta Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederken, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

NUDER Başkanı ve öğrencilerin de her daim kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür ettiği gönül sofrasında iftarını Uluslararası öğrencilerle birlikte iftarlarını açan Rektör Aktekin ayrıca kendileriyle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.