NEVÜ'ye 5 bin 466 öğrenci kayıt yaptıracak

2022 Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'ye 5 bin 466 öğrenci kontenjanı verildi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan 2022 YKS sonuçlarına göre NEVÜ'ye 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için lisans düzeyinde 2 bin 906, ön lisans düzeyinde ise 2 bin 570 kontenjan verildiğini söyledi. Aktekin; “Öncelikle ÖSYM tarafından açıklanan 2022 YKS sonuçlarının hem geleceğimizin teminatı olan tüm üniversite adayı öğrencilerimiz hem de onlar kadar heyecanlı ve mutlu olan ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin öğrenci alım kontenjanları da belli oldu. Buna göre güçlü altyapısı ve nitelikli akademik kadrosu bulunan üniversitemizin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları dâhil, lisans düzeyinde eğitim veren 10 fakültemize 2 bin 906, ön lisans düzeyinde eğitim veren 9 meslek yüksekokulumuza ise 2 bin 570 olmak üzere toplam 5 bin 466 öğrenci kontenjanı verildi” dedi.

'İki Bölüm ve Program İlk Öğrencilerini Alacak'

YKS sonuçlarının belli olmasının ardından üniversite bünyesinde bulunan iki bölüm ve programa da ilk kez öğrenci alacaklarını söyleyen Rektör Aktekin; “Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan İç Mimarlık Bölümümüz ile Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü Programına bu sene ilk kez 30'ar öğrenci alacağız. Geçtiğimiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Eğitim Fakültemiz Müzik Öğretmenliği, Diş Hekimliği Fakültemizin Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin İngilizce Uluslararası İlişkiler Lisans Programı ile Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulumuzun Laborant ve Veteriner Sağlık Programına öğrenci almıştık ” dedi.

'NEVÜ Ülkemizin Seçkin Üniversiteleri Arasında'

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin; NEVÜ'nün gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile tercih edilme oranları oldukça yüksek, ülkenin seçkin üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi. Aktekin; “Merkez yerleşke ile birlikte 6 ilçede 7 kampüsünde 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 4 enstitü, 19 araştırma merkezi, 54 öğrenci kulübü ve 10 öğrenci topluluğu bulunan üniversitemiz, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile tercih edilme oranları oldukça yüksek, ülkenin seçkin üniversiteleri arasında yer almakta. Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimiz sunduğumuz imkanlarla bir yandan tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşarak meslek sahibi olurken, diğer yandan üniversitemizin uluslararası standartlarda gelişmiş alt yapısı ve uluslararası standartlardaki tesislerinde sunduğumuz bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de kendilerini geliştirme imkanına sahipler” ifadelerini kullandı.

Rektör Aktekin; 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasında ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduklarına da vurgu yaptı. Aktekin; “Üniversitemizin bulunduğu bölgemiz tarihte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, içerisinde barındırdığı doğal ve tarihi zenginliğinin yanı sıra kültürel birikimiyle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri ve yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. Böyle önemli bir zenginliğe sahip bölgede eğitim-öğretim veren üniversite olarak YÖK tarafından da ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasına alınan ihtisaslaşan bir üniversiteyiz. Diğer taraftan Türkiye'nin tek Turizm Araştırma Enstitüsüne sahip üniversite olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı'nın (YÖKAK) turizm alanında yetkilendirdiği tek kuruluş olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından da üniversitemiz Turizm Fakültesi'nin Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programları, ‘Tam Akreditasyon' ile Türkiye'de ilk akredite olmuş fakülteler arasında yerimizi aldık. Bunların yanı sıra Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksek Okulumuz ile de turizmde eğitim, danışmanlık, araştırma, ihtisaslaşma ve kalite çalışmaları alanlarında önemli çalışmalar yürütmekteyiz” dedi. NEVÜ'de 20 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü ve 2022 YKS sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında 50 program ve 60 bölüme YÖK'ün verdiği kontenjan dahilinde 5 bin 466 öğrenci alınacağını belirten Rektör Aktekin, bu sayının ek kontenjanlar ile artacağını sözlerine ekledi.