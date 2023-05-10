NEVÜ'ye akademisyen ataması yapıldı

Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doçent kadrosuna, Doç. Dr. Burhan Başoğlu atandı.

Yönetim olarak üniversitenin fiziki yapılanmasıyla birlikte akademik ve idari kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ataması yapılan Doç. Dr. Burhan Başoğlu'na yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doçent kadrosuna Doç. Dr. Burhan Başoğlu'nun atamasını gerçekleştirdik.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yönde atamasını gerçekleştirdiğimiz Doç. Dr. Burhan Başoğlu'na şahsım ve üniversitem adına yeni görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi