NEVÜ'ye 'Diyanet Genç Ofis' açılıyor

İmzalanan protokol ile NEVÜ Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi içerisinde 'Diyanet Genç Ofis'i açılacak.

NEVÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Nevşehir İl Milli Müftüsü Kazım Güzel katıldı. İş birliği protokolüne İl Müftüsü Kazım Güzel ile birlikte imza atan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktekin, “Üniversitemiz merkez yerleşkesinde yer alan Hoca AhmedYesevi Kütüphanesi içerisinde bulunan bir büronun ‘Diyanet Genç Ofis' olarak tahsisine yönelik iş birliği protokolüne İl Müftümüz Sayın Kazım Güzel ile birlikte imza attık. İmzaladığımız protokol çerçevesinde kütüphanemiz içerisinde açılacak Diyanet Genç Ofis'inden başta üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimiz ve isteyen herkes yararlanabilecek. Buradaki en önemli gaye ise gençlerimizin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmeleriyle birlikte milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin de nesilden nesile aktarılmasını sağlamak. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait yayınlarının da yer alacağı Diyanet Genç Ofis'i aracıyla ayrıca gençlerimize yönelik dini, sosyal, kültürel ve sanatın içinde bulunduğu faaliyetlerde bulunmak ve gençlerin bir araya gelmelerini sağlamaya yönelik ortak proje ve çalışmalarda yürüteceğiz. Ben bu vesileyle Genç Diyanet Ofis'in hayırlara vesile olmasını dilerken İl Müftümüz ve emeği geçen herkese şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü Kazım Güzel ise vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür ederek, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.