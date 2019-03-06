NEVÜ'ye “Kapadokya Yaşayan Kültürel Miras Müzesi” kuruluyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Kapadokya ve Anadolu kültürünün yaşatılacağı ‘Kapadokya Yaşayan Kültürel Miras Müzesi' kuruluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) Müdürlüğü tarafından yürütülen girişimler sonucunda Nevşehir Avanos İlçesinin en önemli kültür varlıklarından biri olan Dr. Hacı Nuri Bey Konağı'nın ‘Kapadokya Yaşayan Kültürel Miras Müzesi' olarak kullanımı için Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında protokol imzalandı. NEVÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) Müdürü Doç. Dr. Adem Öger katıldı. Protokolü İl Müdürü Ekici ile birlikte imzalayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, tarih boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bölgenin kültürel değerlerini yaşatmak ve bunları bir araya getirmek için oluşturulacak müzenin hayırlı olmasını diledi. Bağlı, ‘Üniversitemiz Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Avanos ilçemizde bulunan tarihi Dr. Hacı Nuri Bey Konağı'nın üniversitemiz bünyesinde bir müzeye dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza yapmış olduğumuz müracaatımız olumlu sonuçlandı. İl Müdürlüğümüzle imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde de burasını ‘Kapadokya Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ne dönüştüreceğiz. Böylelikle bölgenin somut olmayan kültürel mirasını genç kuşaklara ve ziyaretçilere aktarmayı hedeflemekteyiz.” diye konuştu.

İl Müdürü Ekici ise, tarihi konağın aslına uygun olarak hem bölge turizme kazandırılmasının hem de bölgenin sahip olduğu kültürel değerlerin burada sergilenecek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, Rektör Prof. Mazhar Bağlı ve Doç. Dr. Adem Öger'e teşekkürlerini sundu.