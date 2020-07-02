İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.


Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için Nevşehir'e gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Valilik önünde Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, fuayene salonunda Valilik şeref defterini imzalamasının ardından makama geçildi.


Bir süre sohbetin ardından Vali Sezer Becel, doğa, tarih ve kültürel güzellikleri ile dolu Nevşehir'de kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Vali Şimşek'e teşekkür etti ve günün anısı olarak Kapadokya yöresine ait el işlemeli Halkalı Hitit takdim etti.


Niğde Valisi Şimşek ise, Vali Sezer Becel'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.