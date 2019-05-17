NTSO Başkanı Parmaksız, 19 Mayıs mesajı yayımladı

Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatan sathına yayılmıştır.19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesinin ilk adımıdır. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, imkânsızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşündüğünü vurgulayan Parmaksız, “Gençlerimizin barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir.

İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Mustafa Kemal'in milletimize armağanıdır. Cumhuriyetin geleceğini gençlerde gören Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz' diyerek gençlere duyduğu güven ve sevginin ne kadar büyük olduğu göstermiş ve Cumhuriyeti onlara emanet etmiştir.

Başta geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.” dedi.