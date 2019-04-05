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NTSO Başkanı Parmaksız, Belediye Başkanı Arı'yı tebrik etti

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek görevinde üstün başarılar temennisinde bulundu.


Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Arı, şehrin planlı bir şekilde kalkınma ve büyümesinde ticaret erbabının önemli bir payının olduğuna inandığını belirterek, şehrin hızla büyüyen ve kalkınan bir görünüme kavuşması için işbirliği içerisinde çalışma yapacaklarını ifade etti.


Parmaksız da, ziyarette yaptığı değerlendirmede daha önce görev yaptığı merkezlerde bir çok başarılı çalışmaya imza atan Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, Nevşehir'in gelişme sürecinde önemli rol oynayacağına yürekten inandığını belirterek, Arı'ya görevinde başarılar diledi.

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