NTSO Başkanı Parmaksız, Berat Kandilini kutladı

Arif Parmaksız, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandilinizi tebrik ediyorum dedi.

Başkan Parmaksız, “Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir. İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandilinde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Mübarek Berat kandilinin kutlu olmasını diler, milletimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz eder selam ve saygılar sunarım" dedi.