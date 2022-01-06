NTSO Başkanı Parmaksız: “Mesleki Eğitim Zorunlu Ortaöğretim kapsamına alındı"

Arif Parmaksız, mesleki eğitimin 6764 sayılı kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alındığını söyledi.

Parmaksız yaptığı yazılı açıklamada; “Mesleki eğitimin ara elaman konusunda ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu hususta atılan yeni adım bizleri mutlu etti. Mesleki Eğitim Merkezleri 6764 sayılı kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alındı. 9'uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanacak. 11 inci sınıfın sonunda 'Kalfalık Belgesi', 12 inci sınıfın sonunda ise 'Ustalık Belgesi' alınabilecek” dedi.

NTSO üyeleri içinde birçok avantajının olduğun altını çizen Parmaksız Oda üyelerine de çağrıda bulundu. Parmaksız açıklamasında; “Öğrencinin SGK primleri devlet tarafından ödenecek, devlet tarafından işverene aylık her çırak öğrenci için(brüt asgari ücretin yüzde 30 - yüzde 50 arası) 'Teşvik Ödemesi' yapılacak, işyeri açmalarının belirli kurallara bağlanması sağlanarak, gelişi güzel işyeri açılması önlenecek. İşyerinde çalışan ve haftada bir gün teorik eğitme alınan çırakların, sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenin maddi yükünü azaltacak. Bu kapsamda İl Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve Mesleki Eğitim Merkezi ile koordinasyon içinde çalışmaktayız. Üyelerimizin hazırlanan bilgi notu ışığında hareket etmelerini talep ederim” dedi.