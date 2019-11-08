NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı

Arif Parmaksız Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Parmaksız, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) dünyamıza teşriflerinin yıl dönümünü idrak ederken, bu mübarek günün İslam aleminin ve ülkemizin barış ve huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyorum" diyerek başladığı mesajında şunları söyledi: " Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir. Bu güzel gecede yapılan duaların ve iyiliklerin de önemi çok büyüktür. Bu vesile ile Nevşehirli hemşerilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.