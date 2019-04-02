NTSO Başkanı Parmaksız, Miraç kandili mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan'ı M. Arif Parmaksız “Miraç Kandili ” münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı;

Başkan Parmaksız mesajında; “Miraç; âlemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, çok değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam Âlemi'nin mübarek Miraç Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.