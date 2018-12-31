NTSO Başkanı Parmaksız yeni yıl mesajı yayınladı

Arif Parmaksız, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Sevinci ve hüznü birlikte yaşadığımız 2018'i geride bırakırken yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Parmaksız mesajında; “Bu güzel vatan toprağında herkesin kardeşçe, barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşerilerim olmak üzere tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum” dedi.