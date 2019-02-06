NTSO Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret Odası Meclis salonunda yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ve Disiplin Kurulu üyeleri, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş katıldı.

Meclis Başkanı Seyit İnce'nin açılış konuşmasının ardından açıklama yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'da, TOBB olarak” 2018'in Son 6 Ay Değerlendirmesi ve 2019'un Belirlenen Faaliyetleri” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Parmaksız burada yaptığı açıklamalarda; Kamu-Özel Sektör İstişaresi, Finansmana Erişim, Girişimcilik, Ekonomi Diplomasisi, Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Dijitalleşmesi, Yeni Hizmetler ve Projeler hakkında bilgiler verdi.

Ocak ayı içerisinde gerçekleşen gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı olarak okunmasının ve Oda Yönetim Kurulu harcamalarının ibrasının ardından toplantıya son verildi.