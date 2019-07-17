NTSO Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ve Disiplin Kurulu üyeleri, TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Murat Asiltürk, TSE Nevşehir İl Müdürü Erol Güneş, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata, Ürgüp Gümrük Müdür Vekili Sabit Karakaya, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş katıldı.

Meclis Başkanı Seyit İnce'nin açılış konuşmasının ardından açıklama yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirerek, ekonomi, siyaset ve dış politika konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Parmaksız yaptığı açıklamalarda; “Milli birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gördüğümüz 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesi ile; milli iradenin gücünü gösteren, demokrasi savaşını kazanmamızı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. 15 Temmuz'da Türkiye bir demokrasi sınavı vermiştir. Milli irademizin kaba kuvvetle bastırılamayacağını tüm dünyaya göstermiş olduğumuz bu önemli gün anısına 15 Temmuz 2019 pazartesi günü düzenleyeceğimiz etkinlik çerçevesinde stant açıp 2000 kişilik aşure dağıtacağımızı belirtmek isterim. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha iyi seviyelere çıkaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Odamız hizmet binası yanında inşasına başlamış olduğumuz modern işyeri projemizdeki ilerlemeleri sizlerle paylaşmak isterim. İnşaatın 3 dükkanı kapsayan A kısmının kargasını bitirdik. B kısmının da bodrum katı tamamlandı. Ağustos ayının sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. İnşaatımızın duvar ihalesi de tamamlandı. Şehir merkezini rahatlatacak olan bu yeni modern alt yapıya sahip işyerleri ile şehrimize katkı sağlayacak olmamızdan ötürü de gurur duyuyorum. Bildiğiniz üzere 13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik' çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi. Şehrimizde bulunan tüm galeri sahiplerinin ve çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. Bu hususta oda olarak 5 adet galericilik mesleki yeterlilik sınavı yaptık ve bu sınavlarda toplam 250 kişi belgesini aldı. Galericilikle ilgilenen üyelerimizin odamıza başvurarak belge alma talebinde bulunmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Malumunuz olduğu üzere Nevşehir ıslah organize sanayi bölgemizin ıslahı tamamlanmış olup Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi olarak tescil edilmiştir. Özel sektör - devlet işbirliğinin en güzel örneklerinden olan Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin ıslah statüsünden çıkarılması ile birlikte organize sanayi bölgemizin hem ülkemiz hem de şehrimiz ekonomisine sağlayacağı katma değer büyüyerek devam edecektir. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Geçtiğimiz günlerde, organize sanayi bölgeleri üst kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulunu yaptık. Divan Başkanlığı'nı yaptığım kurulda yeniden OSBÜK başkanı seçilen Memiş Kütükçü'nün listesinde yer alan ve yönetim kurulu yedek üyeliğine seçilen yönetim kurulu başkan yardımcım Mehmet Ali Öbekli'yi tebrik ederim görevinde başarılar dilerim.” Dedi.