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O köyde korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti.


Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir'de sonra Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden 70 yaşındaki F.İ'nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.


Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 40 kişide korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı.

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