Öğr. Gör. Çetin: "Davranışsal bağımlılık hayattan koparabilir"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bağımlılık seminerlerin üçüncüsü olan 'İlişki Bağımlılığı' konulu seminer, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

NEVÜ'lü öğrencileri bağımlılık türleri hakkında bilgilendirme, farkındalıklarını arttırıp kendilerini ve çevrelerini bağımlılıklara karşı koruyabilmeleri amacıyla yapılan seminere, NEVÜ Sağlık Hizmetleri MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin konuşmacı olarak katıldı. Seminerde özellikle son zamanlarda giderek artan ilişki bağımlılığının nedenleri, nasıl geliştiği ve tedavisi hakkında bilgiler paylaşan Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, davranışsal bağımlılıkların da tıpkı madde bağımlılığı gibi kişiyi hayattan koparabileceğini vurguladı. İlişki bağımlılığı yaşayan kişilerin ilişki içerisinde sağlıklı karar veremez ve sağlıklı düşünemez duruma geldiğini ifade eden Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, böylece bağımlının sadece kendisinin değil ailesinin, içinde yaşadığı toplumun da olumsuz etkilediğini belirtti.