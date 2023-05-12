Öğrenciler eserlerini sergiledi

Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri resim sergisi düzenledi.

Resim sergisinin açılış törenine, İl Millî Eğitim Müdürü Memet Polat, Recep Tayyip Erdoğan Proje İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, sergideki çalışmaları inceleyerek emeği geçen öğretmenleri ve öğrencilerimizi tebrik etti.

Düzenlenen sergide Quiling(kayıt sarma), tuval üzerine akrilik, pastel ve mozaik çalışmaları yer aldı.