Öğrenciler korona virüse karşı suyun önemini anlattılar

Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 3.sınıfta eğitimlerine evde devam eden öğrenciler sınıf öğretmenleri Birsen Avcu öncülüğünde bir video klip hazırladı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan videoda korona virüs salgınına karşı suyun önemi anlatılırken öğrenciler su içerek bağışıklık sistemlerinin güçlendiği mesajını veriyorlar. Öğrencilerin çekmiş olduğu video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni kazandı. Sınıf öğretmeni Birsen Avcu yaptığı açıklamada korona virüs salgınından korunmak için bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekir. Bizde bu yüzden su ile bağışıklık sistemimizin kuvvetleneceğine dair bir sosyal mesaj vermek istedik dedi. Avcu, “Su içmek bağışıklık sisteminin en büyük yardımcılarındandır. Su, enfeksiyon hastalıkları ve üst solunum rahatsızlıklarından korunmak için büyük önem arz eder. İçinde bulunduğumuz korona virüs salgınından korunmak için bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekir. Bunun için herkesin en kolay ulaşabileceği temel besin maddemiz sudur. Bu konuda halkı bilinçlendirmek için ben ve öğrencilerim bu projeyi hazırladık” dedi.