Öğrencilerden ‘çök-kapan' tatbikatı

Nevşehir'de yapılan deprem tatbikatta öğrenciler başarı bir şekilde tahliye edildi.

Afet tatbikat yılı nedeniyle 81 ilde yapılan deprem tatbikatı Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız öğrenci yurdunda yapıldı. Yapılan tatbikata öğrenciler otuz saniye boyunca bulundukları alanda ‘çök, kapan' hareketi yaptı. Daha sonra öğrenciler başarılı bir şekilde yurtlardan güvenli alanlara tahliye edildi. Tatbikata katılan Dilara Tolungüç “Bizim için güzel bir deneyim oldu. Başımıza bir gün geldiğinde ne yapmamız geldiğini öğrendik” şeklinde konuştu.

Nevşehir'de yapılan deprem tatbikatına AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Deprem tatbikatı öğrencilere yapılan ikram ile sona erdi.