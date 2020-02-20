İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmek için kısa film çekti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenler tarafından “Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek” kısa filmi çekildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenler tarafından “Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek” kısa filmi çekildi.


Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenleri tarafından Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek isimli kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekilmek amacıyla kısa film çekildi. Öğretmenler tarafından hazırlanan kısa filmde öğrenciler, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, imam, jandarma ve polislerin yanı sıra Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu da kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kısa filmin sonunda ise Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyunca verdiği mesajda, “Acıgöl ilçesi şiddetin her türlüsüne karşı. Tüm kolluk kuvvetleri, yerel yönetimleri, sosyal yardımlaşma kuruluşları ve insanıyla tek yürek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir” dedi.


Filmde jandarma ve polis ekipleri şiddete karşı her zaman kadın ve çocukların yanında olduğu mesajı verilirken çekilen kısa film ilçe genelinde tüm okullara izlettirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.