Öğretmenler karşı karşıya geldi, dostluk kazandı

Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 2 nolu çim sahada düzenlenen dostluk maçına Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Nevşehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhsin Özdemir ile öğretmenler katıldı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, yapılan bu müsabakanın iki ilin kaynaşmasını sağlayacak etkinlik olduğunu belirtti. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün daha güzel geçmesi için sembolik bir maç yapacaklarını söyledi.

Her iki ilin Milli Eğitim Müdürlerinin de forma giydiği maç 20'şer dakikadan iki devre oynandı. 2-2 berabere biterken maçın kazananı dostluk oldu.