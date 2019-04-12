Öğretmenler öğrencileri için kermes düzenledi

Yazıhüyük Gazi İlkokulu'nda Okul müdürü Ayşegül Baki ve öğretmenleri, okullarına destek olmak için velilerin de yardımlarıyla müzikli eğlence eşliğinde kermes düzenlediler. Ürün çeşitlerinin bol tutulduğu kermese Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, Derinkuyu hakimleri İbrahim Mavi, Kübra Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak ve Şube müdürleri, İşkur Müdürü Arif Barata, Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl temsilcisi Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve Tes Yönetim kurulu üyeleri, NEVÜ Öğretim üyesi Doç.Dr.Özden Taşgın, Şube Müdürü Erdal Taşkın, kurum müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve misafirler yoğun katılım gösterdiler. Kermesten elde edilen gelir okul aile birliği banka hesabına yatırılmak üzere okul aile birliği yönetimine teslim edildi. Genç, dinamik ve vefakar öğretmen kadrosuna sahip olan Okul Müdürü Baki, katılımlarından ve desteklerin dolayı kermese gelen bütün konuklara öğretmenleri ve kendi adına teşekkür etti.