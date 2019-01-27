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Olaylı maçta 7 kişi gözaltına alındı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.

Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor'un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı.


BAL 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel'e saldırdı. Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi Vedat Çoban'dan şikayetçi oldu. İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı.

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