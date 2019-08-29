İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölüm traktör üzerinde yakaladı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşlı bir adam, traktörüyle evine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşlı bir adam, traktörüyle evine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Gökkaya tarladaki işlerinden sonra evine gitmek üzere traktörüyle hareket ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gökkaya'nın yakınlarının ihbar etmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın traktör üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.