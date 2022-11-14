Önce maketini, sonra gerçeğini gezdiler

Hayallerini yaptıkları maketle sergileyen Batmanlı öğrenciler, bu gün Kapadokya'da hayallerine kavuştu.

Batman Çevrimova İlkokulu öğrencileri Kapadokya bölgesine olan hayranlıklarını, bir tiyatro gösterisinde yaptıkları kartondan peribacaları ve sıcak hava balonları maketleri ile sahneye yansıttı. Çocukların kartondan yapılan peribacaları ve sıcak hava balonları arasında sahneledikleri tiyatro oyununu öğretmenleri sosyal medyada yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz kartonlardan yapılmış peribacalarını ve sıcak hava balonu ile gezen çocukları Kapadokya'ya davet ederek gerçeklerini görmelerini sağladı. Kapadokya bölgesine gelen öğrenciler ilk olarak sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini havadan seyrettiler. Pasha Ballon tarafından üretilen ilk yerli ve milli sıcak hava balonu sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalandı. Kapadokya bölgesini havadan izleyen çocuklar unutamayacakları gün yaşadı. Sıcak hava balonu ile uçan öğrencilerden Sina Yurdem; “Bizi Nevşehir'e ve Kapadokya'ya getiren milletvekilimize teşekkür ediyorum. Burada çok eğleniyoruz. Balon ile uçmak da çok keyifliydi. Balonları gördük, peribacalarını gördük. Okulda yaptığımız maket sayesinde buradayız. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

"Yukarıdan aşağıyı izledik"

Bir diğer öğrenci Muammer Doğru da yaşadığı mutluluğu anlatarak; “Yukarıdan aşağıları gördüm. Her şey çok güzeldi” dedi. Okul öğretmeni Ayşenur Doğan da; “Çocuklarımız Kapadokya'yı görmeyi çok istiyorlardı. Okul olarak çocuklarımızı Kapadokya bölgesine getirme imkanımız yoktu. Bu nedenle biz de kartondan peribacaları ve balonlar yaptık. Çocuklarımız maketler arasında gezerek Kapadokya özlemini bir nebzede olsa gidermeye çalıştılar. En önemli derslerimizden birisi de coğrafya. Çocuklara peribacalarını kitaptan göstermek yerine bu şekilde canlı canlı göstermemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile iki gün boyunca buradayız. Bu coğrafyayı, kültürel mirası çocuklarımıza tanıtacağız. Bu gezi çocuklarımız için unutulmayacak bir anı olacak” ifadelerini kullandı. Bu gün Kapadokya'nın en güzel misafirlerini ağırladığını söyleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise; “Dünyanın dört bir tarafından Kapadokya'ya misafirlerimiz geliyor. Ama bu günkü misafirlerimiz Batman'dan, bizim için çok özel ve güzeller. Öğrencilerimiz daha önce sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Maketlerden yaptıkları peribacaları arasında geziyorlardı. Biz de bu paylaşıma duyarsız kalamadık. Onları Kapadokya'ya davet ettik. Onlarda davetimize icabet ettiler. İnşallah bu gün Kapadokya'nın güzelliğini görecekler. Bizim de amacımız öncelikle Kapadokya'mızı tanımaları ve öğrenmeleri” ifadelerini kullandı.