Ortaçağ'da Kilise-Tiyato İlişkileri Bezirhane'de konuşuldu

Bezirhane Buluşmaları kapsamında Nevşehir'e gelen Prof. Dr. A. Murat Tuncay, “Afaroz'dan Festivale Ortaçağ Kültürü'nde Kilise-Tiyatro İlişkileri” konulu söyleşide konuştu.

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Bezirhane Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında gerçekleşen söyleşiye Prof. Dr. A. Murat Tuncay konuşmacı olarak katılırken, misafirler arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, akademisyenler ve üniversite öğrencileri vardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Murat Tuncay'ın “Buradan kilometrelerce uzakta yüzyıllar önce meydana gelmiş çok önemli kültürel bir çatışmanın hikayesi üzerine konuşacağız” diyerek başladığı söyleşisinde katılımcılara Avrupa'nın Ortaçağ dönemindeki hesaplaşması ve genel durumu hakkında bilgiler verilirken, söyleşinin ilk kısmında Avrupa'nın Rönesans ile oluşturduğu uygarlığın portresi konuşuldu.

977 sene süren Ortaçağ'da Hristiyanlığın kendi adetlerini ve yasaklarını alay konusu haline getiren tiyatro oyunlarıyla ilişkilerini sertleştirdiğini, önce papazların ardından asker ve diğer insanların bu oyunları izlemelerinin yasaklandığını anlatan Prof. Dr. A. Murat Tuncay, “Yedinci yüzyıldan itibaren kilise tiyatroyu yasakladı ve devam edenleri de aforozla cezalandırdı” diye konuştuktan sonra yedinci ve dokuzuncu yüzyıl arasındaki gelişmeler ile 18. yüzyıla kadar yaşananlarla ilgili bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktardı.

Söyleşi, Prof. Dr. A. Murat Tuncay'ın etkinliğe katılanların sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.