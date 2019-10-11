Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Nevşehir'de ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için topladıkları bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Öğrenciler, çizdikleri asker resmini de İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a hediye etti.

Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kendi aralarında para topladı. Öğrenciler, topladıkları bin 231 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının hesabına yatırarak, dekontu Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a teslim etti. Minik öğrenciler aynı zamanda Türk askerlerini simgeleyen çizdikleri resmi de Albay Erol'a teslim ederken duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından bağış dekontunun İl Jandarma Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine Güçlendirme Vakfına gönderildiği öğrenildi.