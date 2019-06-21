Ortaokul öğrencilerinden şehitler için duygusal klip

Yıl Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Yılmaz öncülüğünde ortaokul öğrencilerinin şehitler anısına çektiği “Unutma” isimli klip, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Klibin geliri şehit ailelerine bağışlanacak.

Yıl Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Yılmaz tarafından bestelenen ve şehitlere ithaf edilen “Unutma” isimli klipte ortaokul öğrencileri rol aldı. Yaklaşık 50 kişinin katılımı ile 3 buçuk aylık bir çalışma ile hazırlanan klip, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Öğrenciler tarafından seslendirilen ve canlandırılan klip, başta Nevşehir merkez olmak üzere Avanos, Göreme ve Kapadokya'nın belli yerlerinde çekildi.

Klipte rol alan öğrenciler, böylesine anlamlı bir projenin içerisinde yer almaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederken, Müzik Öğretmeni Hasan Yılmaz ise videodan elde edilecek gelirin şehit ailelerine verileceğini söyledi. Yılmaz, “Unutma adlı şarkı aslında tüm öğretmenlerin asıl gayesi olan, yalnızca matematik öğretmek çocuklara akademik başarılar sağlayacak değil, öğretmenlerin asil gayesi çocuklarına bu ülkede bir arada yaşayabilecekleri, milli, manevi ortak değerleri anlatmaya çalışmak oldu. 3 buçuk aylık bir çalışma sonucunda bir bu şarkıyı yaptık. Çok şükür böyle güzel öğrencilerle çalışmak bana nasip oldu. Bu şarkıyı bestelemek bana kısmet oldu. Bunu da videodan elde edeceğimiz gelirleri şehit ailelerine bağışlayarak taçlandırmayı amaçladık. Biliyorsunuz aslında ülkece biz çok şey yaşadık. Çok uzakta bir süreç değil. 15 Temmuz'u yaşadık. Zaten tarihimize baktığımız vakit bu ülke 15 Temmuzlar gibi nice badireler atlattı. Bunu da bir müzik öğretmeni olarak kendimizce anlatmaya çalıştık ve Unutma isimli şarkı ortaya çıktı” diye konuştu.