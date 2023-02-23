Ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığının 'Güvenli Okul - Güvenli Gelecek'' ve 'Güvenli Okul Yolu' projeleri bünyesinde; öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Trafik personeli tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde Özkonak Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Verilen trafik eğitiminde genel trafik kuralları, trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları, yayaların hareket tarzı, okul taşıtlarında hareket tarzı, inme ve binme kuralları ile ilgili olarak öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Okulda öğrencilerin kolaylıkla görebileceği yerlere karayolları standart trafik işaretleri afişi asılarak trafik dedektif kartı, boyama kitabı ve Jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.