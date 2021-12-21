OSB'de üzerine sac rulo düşen işçi hayatını kaybetti

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde üzerine sac rulo düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan Durmuş S.'nin (29) üzerine sac rulo düştü. Durmuş S.'nin sac rulonun altında kaldığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Durmuş S.'yi hastaneye götürürken ağır yaralı işçi yolda hayatını kaybetti. Durmuş S.'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.