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Oto lastiği çalan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan oto lastik hırsızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan oto lastik hırsızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Sümer Mahallesi Lale Sanayinde bir işyeri önünde tamir işlemi gören ve parçalanmış olarak açıkta duran kamyonun yaklaşık değeri 130.000 TL olan şase ve lastikleri çalındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli M.A. ve A.E.'yi yakaladı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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