Otobüs şoförü bayılan genç kadını hastaneye yetiştirdi

Nevşehir'de halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Fatih Mehmet Çöloğlu‘nun kullandığı 50 HO 1054 plakalı Nevşehir Belediyesi özel halk otobüsüne binen Sena Ç. (20) birden bayıldı. Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halinde olan halk otobüsünün içinde rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi. Yaşananları anlatan Fatih Mehmet Çöloğlu, “Hastane yolunda giderken otobüsün içinde baygınlık geçirdi. Otobüsü ileride müsait bir yere çektik. Otobüste bulunan sağlıkçı vatandaş müdahale etti. Hastayı kaldırdıktan sonra Devlet Hastanesine götürdük ve Acil Servise teslim ettik” dedi.

"Ben emekli ambulans şoförüyüm, işi bıraktım ama iş bizi bırakmıyor"

Çöloğlu, “Hastaneye giderken yolda inecek var dediler indirmedik, yolda binecek var dediler almadık. Vatandaşı direkt hastaneye müdahale için götürdük ve hastaneye teslim ettik. Biz vatandaşlık görevimiz yaptık. Ben emekli ambulans şoförüyüm. Ben işi bıraktım ama iş bizi bırakmıyor. Halen devam ediyorum ambulans işlerine” ifadelerini kullandı.