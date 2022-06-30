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Otomobilin çamurluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Nevşehir’de otomobilin çamurluğuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Nevşehir'de otomobilin çamurluğuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi Üniversite kavşağında park halinde bulunan Bilal Yolbaşı'na ait otomobilin çamurluğuna kedi sıkıştı. Otomobiliyle yaklaşık 8 kilometre yol giden Yolbaşı, çamurluktan gelen sesleri duyunca aracını kontrol etti. Çamurluğuna kedinin sıkıştığını fark eden Yolbaşı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, çamurluğa sıkışan kedi kurtarılırken, ekipler sıkışan kediyi tanıdı.


Aynı kedinin daha önce de başka bir araçta sıkıştığı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

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