Otomotiv sektörü istihdamında yeni yaklaşımlar projesi hayata geçiyor

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Aksaray'dan sunulan “Otomotiv Sektörü İstihdamında Yeni Yaklaşımlar” projesi desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında otomotiv ve yan alanlarında çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla günümüz teknolojileriyle uyumlu bir eğitim merkezi kurulacak.

Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Aksaray'dan 3 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın onayına gönderilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda, Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sunulan “Otomotiv Sektörü İstihdamında Yeni Yaklaşımlar” projesinin desteklenmesi uygun bulundu. Toplam 1 milyon 962.500 lira bütçesi olan projeye Bakanlıkça tahsis edilen 1 milyon 590.000 lira hibe, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kullandırılacak.

Aksaray Valisi Ali Mantı, proje kapsamında Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknoloji alanına; PLC eğitim seti, motor beyin tamir kiti, lastik değişim ünitesi, otomotiv elektrik aksam platformu, otomotiv kaynak simülatörü ve ekspertiz test ünitesi gibi eksik ekipmanların tedarik edilerek bu ekipmanlara ilişkin eğitimlerin de verilerek gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla, çeşitli meslek edindirme atölyeleri kurulacak, bu atölyelerde gençlere verilecek eğitimler ile yeterli mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılacaktır. Böylece, İlimiz ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacı karşılanmış olacaktır.'' Dedi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Şehit Yavuz Çoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yenilenecek atölyelerde kullanılmak üzere tedarik edilecek modern donanım ve okulumuzun Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında görev yapan 12 öğretmenimizin vereceği eğitimler sayesinde; TR71 bölgesinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Motor Teknolojileri Bölümünde eğitim gören toplam bin örgün eğitim 450 açık lise öğrencisinin eğitsel gelişimleri ve mesleki gelişimleri sağlanacak olup, TR71 bölgesinin otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacı giderilecektir'' diye konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise , “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. TR71 Bölgesi illerinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) Kalkınma Ajansımızın koordinasyonunda hazırlanan ve Bakanlık tarafından desteklenmeye hak kazanan 6 projenin toplam bütçesi 19 milyon 899 bin 380 lira olup, toplam destek tutarı ise 11 milyon 440 bin liradır. Ajansımız, kurulduğu günden itibaren, paydaşların kapasitelerini geliştirmek ve işbirliklerini güçlendirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımına sağlamak için çeşitli projelere destek vermektedir. Bugüne kadar, Aksaray'da faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve STK'lardan gelen projelere 17,3 milyon TL destek sağlanmıştır. SOGEP kapsamında sağlanacak ilave 1,5 milyon TL ile bu rakam 18,8 milyona yükselecektir. Önümüzdeki dönemde yine SOGEP için proje fikirlerinin geliştirilmesine yakında başlayacağız. ” dedi.