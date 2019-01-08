Özel çocuklar ilk kez bowling oynadı

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri yaklaşan yarıyıl tatili öncesinde karne hediyesini şimdiden almanın heyecanını yaşarken hayatlarında ilk kez bowling oynamanın da mutluluğunu yaşadı. Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan oyun eğlence alanında eğlenen özel çocuklar, çarpışan arabaya binmenin yanı sıra hayatlarında da ilk kez bowling oynadı.

Beden Eğitimi öğretmeni Tarkan Güney açıklamasında, “Geçen yıl bir hayırsever ağabeyimiz öğrencilerimiz çocuklarımıza karne hediyesi vermişti bu sene de bir hayırsever arkadaşımız öğrencilerimizin eğlenmeleri için bizlere destek oldu. Bu çocuklarımızın yüzünde gülümseme oluşturmak bir nebze olsun hayatın içerisinde normal insanlar ne yapıyorsa onlarla birlikte onları yapıyor olabilmek bizim için hem gurur verici hem de mutluluk verici olay. Bugün bu öğrencilerimiz ilk defa bowling topunu ellerine aldılar. Çok heyecanlı ve mutluluk içerisindeydiler” dedi.