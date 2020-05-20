Özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Her gün yüzlerce noktada dezenfekte uygulaması yaparak virüsün yayılmaması ve vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik dezenfekte işlemlerini de sıklıkla tekrarlıyor.

Şehir merkezindeki farklı hatlarda çalışan otobüslerde özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte eden ekipler, bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünler kullanıyor.

Halk sağlığına yönelik yaklaşımından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ve belediye ekiplerine teşekkür eden özel halk otobüsü şoförleri, ekiplerin tüm araçlarda hijyen çalışması yürüttüğünü söyledi.

Nevşehir Belediyesi dezenfekte uygulaması çerçevesinde şehirde tüm belirlenen bölgelerin belirli aralıklarla dezenfekte edilmesini sağlıyor. Özellikle ortak kullanım alanlarında daha da etkisini gösteren çalışmalarda alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla aynı uygulama tekrar ediliyor.