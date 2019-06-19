Özel Halk otobüslerinde tek tip kıyafet uygulaması başladı

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde, şehir merkezindeki 5 ayrı hattaki 74 özel halk otobüsünde görev yapan şoförler için tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında özel halk otobüsü şoförleri bundan böyle beyaz gömlek giyerek yaka kartı takacaklar.

Nevşehir Belediyesi daha öncede, özel halk otobüslerinde, taşımacılığın daha güvenli olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra, otobüslerde yaşanabilecek olumsuzlukların takibi ve önlenmesi açısından ses kayıt özelliğine sahip kamera sistemi bulundurma zorunluluğu getirmişti. Uygulama ile birlikte 3 ayrı kamera ile tüm otobüslerin seferleri kayıt altına alınıyor ve vatandaşlar tarafından yapılacak olan herhangi bir şikâyet üzerine otobüs şoförlerinin yolcularla sağlıklı iletişimi, sefer saatlerine ve güzergâhlara uyup uymadıkları kameralar aracılığıyla inceleniyor.