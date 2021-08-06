(Özel) HAYTAP orman yangınlarında etkilenen hayvanlara dikkat çekti

Hayvan Hakları Federasyonu orman yangınlarında etkilenen hayvanlara dikkat çekmek amacıyla Kapadokya'da sıcak hava balonuna asılan “Başka ev yok” pankartıyla destek istedi.

Nevşehir'de HAYTAP gönüllüsü Sara Körükçü tarafından Manavgat ve Marmaris'te çıkan orman yangınlarında orman içerisinde bulunan canlılara dikkat çekmek amacıyla sıcak hava balon sepetine “Başka ev yok” pankartı astı. HAYTAP gönüllü Sara Körükçü yaptığı açıklamada, “Yangınlardan büyük zarar gören halk, doğa ve hayvanlarımızın yardımına koşan herkese minnettarız. Sahada var gücüyle uğraşan HAYTAP veteriner hekimleri, temsilcileri, gönüllüleri ve diğer herkesin çabalarına dikkat çekmek, orman yangınları hakkında bilinçlenmek, duyarlı olmak ve destek vermek adına açılan bu pankartın, tatile gelip bunu görecek herkeste de bir fark oluşturmasını umuyoruz” dedi.