Özel İdare ekipleri sahada

İl Özel İdare ekipleri İçme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, yol kumlama, bakım-onarım, trafik işaret levlandırma ve selle mücadele çalışmaları başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucunda, İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Avanos ilçesine bağlı Sarılar ve Mahmat köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyünde, Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez, Til ve Kuyulutatlar köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez ve Eğrikuyu köylerinde, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir ve Merdanali köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderilirken Avanos ilçeye bağlı Kuyulukışla köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde, Merkez ilçeye bağlı Çardak-Güvercinlik köylerinde kanalizasyon kanal hattı arızalarına müdahale edilerek sorun giderildi.

Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı ve Yeşilli köylerinde, Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu ve Paşalı köylerinde bulunan hanelerin foseptik çekimleri yapıldı.

Ayrıca Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde ve Ürgüp ilçesine bağlı Cemil köyünde meydana gelen selden dolayı yoldaki bozulmaları düzenlemek için kumlama çalışması yapılırken Nevşehir-Çat yolu üzerinde trafik uyarı levhalandırma çalışması yapılırken Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde ise trafik işaret levhaları yenileme bakım ve onarımı gerçekleştirildi.