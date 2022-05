Özel öğrenciler Kapadokya'yı Off Road araçlarıyla gezdi

Engelliler Haftası nedeniyle Kappa Off Road Kulübü üyeleri, Nevşehir Özel Eğitim Anaokulunda eğitim gören öğrencilere Off Roat turu ile Kapadokya'yı gezdirdi.

Kappa Off Road Kulübü organizasyonu ve Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ürgüp Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen etkinliğe 19 özel öğrenci ve 22 off roat aracı katıldı. Kappa Off Road Başkanı Osman Açıkgöz yaptığı açıklamada; “Engelliler Haftası nedeniyle böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Off road araçlarımızla beraber bir gezi planladık. Özel çocuklarımıza Kapadokya'nın tamamını gezdirmek için Uçhisar, Göreme, Ortahisar ve Damsa Barajına gidiyoruz. 19 çocuk, 21 aile ve 15 öğretmenle bu etkinliğimizi yapıyoruz. 22 araçla yaptığımız bu etkinliğimizde toplam 150 kişilik bir aileyiz” dedi. Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da açıklamasında; “Özel öğrencilerimize özel bir gün yaşatmak istedik. Hem bir farkındalık oluşturduk, hem de Nevşehir'i tanıtmış olduk” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan velilerden Hülya Oruç; “Çocuğum sıra dışı bir çocuk. 'Yürümez' denilmişti. Çok şükür yürüyor. Bugünkü etkinlik içinde herkese çok teşekkür ederim. Pandemi sonrası hem çocuklarımız için, hem de bizim için güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı. Aslıhan Bilgiç de yapılan bu etkinlik sayesinde çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.

Kappa Off Road engelli çocuklar için düzenlenen program ,Ürgüp Belediyesi'nin piknik ve mesire alanı Damsa'da düzenlediği piknik ile sona erdi.