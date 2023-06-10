Özel sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de yapılıyor

Nevşehir'de düzenlenen 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Şampiyonası atletizm ve yüzme şampiyonalarının ardından masa tenisi müsabakaları ile devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen atletizm yarışlarının ardından Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzunda, yüzme yarışları yapıldı. Şampiyonanın bu günkü bölümünde ise Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası yapılıyor.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde yer alan kapalı spor salonunda düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından geçit töreni düzenlendi. Yapılan açılış törenin ardından 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Masa Tenisi şampiyonaları başladı. Şampiyona iki gün boyunca devam edecek.