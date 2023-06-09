Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Yüzme Türkiye şampiyonası Nevşehir'de başladı.

Nevşehir'de düzenlenen 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye şampiyonası yüzme branşı ile devam ediyor. Nevşehir'de düzenlenen 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek şampiyonası atletizm, yüzme ve masa tenisi müsabakaları, 81 ilden yaklaşık bin sporcunun katılımı ile devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen atletizm yarışlarının ardından bu gün de Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzunda, yüzme yarışları yapıldı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye şampiyonası açılışında açıklama yapan Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki, rekor bir katılım var. Özel Sporcular Türkiye finalleri daha önceki yıllarda farklı illerde yapılıyordu. Biz bu yoğun katılımı bekliyorduk. Çünkü her zaman iddia ettiğimiz ve söylediğimiz gibi Nevşehir dünya markası bir şehir. Kapadokya coğrafi olarak Türkiye'nin tam orta noktasında. Van'da ki arkadaşlarımızda, Muğla'da ki, Mersin'de ki, Sinop'ta ki arkadaşlarımıza da eşit mesafede" dedi.

Kapadokya bölgesinin sportif müsabakaların haricinde de gezilen bir yer olduğunun altını çizen Özdemir, "Buranın aynı zamanda sportif müsabakaların dışında gezilip görülebilecek yerlerin de çok fazla olması Nevşehir'e gelecek ekiplerin de olumlu anlamda etkileneceklerini düşünüyorduk. Aynen umduğumuz gibi oldu. Düzenlenen müsabakalara gerçekten olağan üstü bir katılım var. Cumartesi ve Pazar günü de Masa Tenisi Müsabakaları ile bu organizasyonu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Özdemir, "Bu çocuklar, özel sporcular olduğu için kendi başlarına gelmeleri uygun değil. Kendiler ile birlikte mutlaka anneleri, babaları, yakın bir akrabaları, okuldan bir yönetici ve antrenörü ile birlikte geliyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar biz bin 500'den fazla sporcu tabi bu sayı Masa Tenisi Müsabakaları ile beraber artacakta, minimum 4 bin 500 kişiyi bir organizasyonda ilimizde ağırlıyoruz. Çarşıya, pazara çıktığınızda da göreceksiniz bütün restoran ve alışveriş merkezleri bu sporcu kafilesi ile dolu. Bu çocuklarımız biliyorsunuz ki özel ilgi ve alakaya muhtaç çocuklar. Diğer akranlarına nispeten biraz daha dezavantajlı olarak hayata başlayan çocuklarımız. Özel çocuklarımız sportif müsabakalarla kendilerine olan güvenleri artıyor, ailesinin ona bakışı değişiyor, arkadaş grubu değişiyor ve rehabilitesi artıyor. Dolayısıyla özel çocuklar çok daha fazla sosyalleşme imkânı buluyor. Bu yüzden özel çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu çocuklarımızın yarıştığı olimpiyatlarda madalyalar almaya başladık. Bir zamanlar bu çocuklarımız sokağa çıkartılmazken şimdi ise olimpiyatlarda yarışıp Dünya Şampiyonluğu, Olimpiyat Şampiyonluğu kazanan sporcularımız var. Bu çocuklarımızın topluma kazandırılmasında, sosyalleştirilmesinde ve rehabilite edilmesinde bu tür organizasyonların inanılmaz faydası var” diye konuştu.