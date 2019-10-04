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Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev yandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında seyir halindeki otomobil, park halindeki traktöre arkadan çarptı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında seyir halindeki otomobil, park halindeki traktöre arkadan çarptı. Alev alan otomobilden sürücü güçlükle çıkartıldı.


Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Turgut Özal Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 AAS 938 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde olan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru bir anda alev alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü vatandaşlar güçlükle dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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