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Parklar içerisinde izinsiz yapılarak müsaade edilmiyor

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Temiz Şehir Nevşehir’ kampanyası çerçevesinde görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele sürüyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Temiz Şehir Nevşehir' kampanyası çerçevesinde görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele sürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Belyap Parkı içerisindeki görüntü kirliliğine neden olan çirkin yapıların yıkımını gerçekleştirdi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla bir yandan kent merkezindeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran ve bir yandan da adeta görüntü ve çevre kirliliğine savaş açan Nevşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklardaki çirkin yapılara müsaade etmiyor. Belediye ekipleri son olarak 2000 Evler Mahallesi'nde üniversite yakınlarında bulunan Belyap Parkı içerisinde işletmecisi tarafından izinsiz olarak yapılan ve vatandaşları tedirgin eden derme çatma yapının yıkımını sağladı. Zaman zaman mahalle sakinlerinin ve parkı ziyaret eden vatandaşların da şikayetine konu olan söz konusu yapının kaldırılması ile birlikte park içerisinde yeniden bir çevre düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.

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