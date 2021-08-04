Pazarda kaybettiği çantasını polis buldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde pazarda içerisi dolu para olan çantasını kaybeden Mustafa Korkmaz'ın kaybettiği çantayı polis ekipleri buldu.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçe pazaryerinde yemek yerken içerisinde para dolu çantasını kaybeden Mustafa Korkmaz durumu Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının incelenmesiyle birlikte Korkmaz'ın çantası bulundu. Polis ekipleri tarafından kaybolan çanta ile birlikte çanta içerisinde bulunan 18 bin 500 lira, 1 adet altın kolye ve 1 adet burma bilezik Mustafa Korkmaz'a teslim edildi.

Çantasının bulunmasının sevincini yaşayan Mustafa Korkmaz çantasını bulan polis ekiplerine teşekkür etti.