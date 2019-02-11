Peribacalarında yapılaşma devam ediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yapılaşma devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve doğal sit alanında kalan Kapadokya Bölgesinde peribacaları yok edilmeye devam ediyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Ünlü Sokak'ta peribacalarının yanına yapılan inşaat çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Her yıl yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği Göreme beldesinde peribacalarının hemen yanı başına yapılan inşaat çalışması yerli ve yabancı turistleri büyük tepkisine neden oluyor.

Göreme'de peribacalarının yanı başına yapılan inşaatın sahibinin 1994-1995 yıllarında Göreme Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cavit Kardeş'in olduğu öğrenilirken, inşaat duvarında ise denetimi Göreme Belediye Başkanlığı tarafından yapılıyor tabelasının asılı olması dikkatlerden kaçmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "Kapadokya Bölgesinde yüzün üzerinde kaçak yapı var hepsi yıkılacak" açıklamasının ardından yine Göreme'de peribacaların yanı başına yapılan inşaata kimin nasıl izin verdiği ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.