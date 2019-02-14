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Pervin Ersoy Kadıneli'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.


Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan tarafından karşılanarak Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneğindeki kadınların hazırladıkları ürünlerin sunulduğu Kadıneli Restoran'da ağırlandı.


Başkan Karaaslan, “2015 yılında kurduğumuz bu dernekte 63 Uçhisarlı kadınımıza istihdam sağlıyoruz, kadınlarımız yöremiz yemeklerini ve el işlemelerini özenle hazırlayıp misafirlerimize sunuyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizi en iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bakanımızın kıymetli eşi Pervin Ersoy ve oyuncu Asuman Dabak'ın ziyareti de bizi çok memnun etti" dedi.

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