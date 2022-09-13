Peyzaj mimarı adaylara ‘2022 Yılı Birincilik Ödülü'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencileri, ‘PMO Genç Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması'ndan ‘2022 Yılı Birincilik Ödülü'yle döndü.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası`nın destekleyen kuruluş olarak yer aldığı ve Karma Fuarcılık Ltd. Şti.'nin organizatörlüğünde ‘PSB ANATOLIA 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı' 7-10 Eylül 2022 tarihlerinde Sakarya/Sapanca`da gerçekleştirildi. Fuar çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘PMO Genç Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda; suyun önemi, verimli kullanılması, peyzaj uygulamalarında su tasarrufu, iklim krizi ve mavi/yeşil altyapının önemini vurgulamak için ‘Kurakçıl Peyzaj' teması ele alındı. Bu çerçevede 18 üniversiteden 107 öğrencinin katıldığı yarışmada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'yü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Muhammed Akkaya, Furkan Yasin Sarı, Ebrar Zengin, Ayşe Abakahan, Ozan Külek ve Selin Özdemir temsil etti.

Her bir üniversiteden 6 öğrencinin ekip olarak katıldığı yarışmada her ekibe 25 m2 alan tahsis edilirken, eşit sayıda verilen yapısal ve bitkisel peyzaj ögeleri ile belirlenen tema çerçevesinde özgün tasarım ve uygulama yapmaları beklendi. NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nü temsilen Muhammed Akkaya, Furkan Yasin Sarı, Ebrar Zengin, Ayşe Abakahan, Ozan Külek ve Selin Özdemir ortaya koydukları tasarım ve uygulama çalışması ile jürisi tarafından 18 üniversite içerisinden ‘2022 Yılı Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

Birincilik ödülünün sahibi olan NEVÜ öğrencilerine ödülleri ise TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen gala yemeğinde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından takdim edildi.